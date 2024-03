Italiano: “Il rigore in questo sport è un vantaggio enorme e devi sfruttarlo. Lavoreremo sui dettagli”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina-Roma. Le dichiarazioni del tecnico viola:

Sulla partita: “Non possiamo buttare una prestazione così, bella, di qualità, mi spiace perché sull’ultimo pallone ci hanno castigato. La malasorte ci perseguita. Ci teniamo una buona prestazione contro una squadra in salute, una squadra forte. Pensiamo al prossimo impegno”.

Sui rigori sbagliati: “Ci siam fermati a batterli con i rigoristi. Tutti quelli che li hanno sbagliati sono rigoristi, quindi sta sbagliando gente che è preposta a farli. Purtroppo stiamo pagando eccessivamente l’errore dal dischetto. Cerchiamo di risolvere questo problema. Gesto tecnico particolare, però devi avere freddezza e lucidità. Il rigore in questo sport è un vantaggio enorme e devi sfruttarlo. Sono amarezze che devi smaltire velocemente anche perché giovedì abbiamo la partita in Conference troppo importante. Abbiamo giocato alla grandissima contro una squadra forte. Siamo sulla strada giusta per questo finale di stagione”.

Sull’atteggiamento della Roma nel 2°: “Con il passare dei minuti siam venuti fuori e abbiamo rimesso di nuovo nella loro metà campo. Hanno cambiato sistema nel secondo tempo, sono tornati con la difesa a 4, con Paredes che si abbassava dietro la linea. poi abbiam preso le misure e abbiamo aggiustato la riconquista della palla che se non la fai forte Paredes se sventaglia a destra e sinistra ti mette in difficoltà. Abbiam creato tanti presupposti per far male”.

Sui dettagli: “Perché il dettaglio, a parer mio, nel momento in cui stiamo parlando di linea difensiva dove ci sono 8 uomini al 96′ può capitare che risali non velocemente come fai nei primi minuti, perché sta per finire la partita. Ne ho cambiati 3 perché non potevano camminare. Il dettaglio è il rigore, tenere il pallone per far passare i minuti, questi sono i dettagli. Su quel gol riesce tutto perfetto all’avversario e ci può stare”.

