Gilardino sconsolato: "Siamo in grande difficoltà, servirà un'impresa. Ora prepariamo la Fiorentina"

Le parole del tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, dopo la sconfitta dei rossoblù con la Lazio. Gilardino si sofferma sulle difficoltà della squadra in vista della sfida di giovedì contro la Fiorenti...

Le parole del tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, dopo la sconfitta dei rossoblù con la Lazio. Gilardino si sofferma sulle difficoltà della squadra in vista della sfida di giovedì contro la Fiorentina.

"Siamo in enorme difficoltà, ho parlato alla squadra e ho detto loro che siamo chiamati a un’impresa difficilissima: devo tirare fuori il 110% dai ragazzi che ho a disposizoone, dobbiamo rimanere lucidi e restare aggrappati a ogni singolo risultato con tanto sacrificio» aggiunge l’allenatore del Grifone.

Soddisfatto del lavoro della linea a quattro?

Non è il modello tattico che fa la differenza, abbiamo vinto e perso a cinque e pareggiato e perso a quattro. Non è una questione tattica, la precisione e i dettagli fanno la differenza oltre alla condizione mentale. Siamo chiamati a fare una grande impresa, sono cosciente di questo momento di grande difficoltà e dobbiamo aggrapparci a qualsiasi situazione positiva. Dobbiamo far sentire importanti i ragazzi in questo momento e prepararci alla sfida con la Fiorentina".

Si sente in discussione?

Dovreste chiederlo alla società, hanno tutto il diritto di fare le loro considerazioni. Con il mio staff giorno e notte lavoriamo per trovare le soluzioni per aiutare i ragazzi. Ho vissuto momenti incredibili al Genoa vincendo un campionato e facendo una grande stagione lo scorso anno. Adesso lavoro e voglio dare il mio contributo al 110% per uscire da questa situazione". Lo scrive TMW.

LA LAZIO VINCE SENZA PROBLEMI CON IL GENOA E MUOVE LA CLASSIFICA

https://www.labaroviola.com/la-lazio-annulla-un-genoa-disastroso-allolimpico-3-0-i-biancocelesti-vanno-a-3-sulla-fiorentina/274228/