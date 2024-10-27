La Lazio annulla un Genoa disastroso all'Olimpico (3-0). I biancocelesti vanno a +3 sulla Fiorentina
Il Genoa in piena crisi cade anche a Roma contro la Lazio e giovedì a Marassi affronterà proprio la Fiorentina di Palladino
I gol di Noslin, Pedro e Vecino regalano la vittoria alla Lazio contro il Genoa. La squadra di Baroni si impone per 3-0 senza praticamente mai rischiare con, invece, gli uomini di Gilardino in evidente difficoltà in un inizio di stagione da dimenticare. La Lazio sale quindi a 16 punti in classifica superando la Fiorentina ferma a 13 in attesa del big match di stasera contro la Roma. Giovedì, nel turno infrasettimanale di Serie A, la Fiorentina se la vedrà proprio contro il Genoa che accoglierà nella giornata di domani Mario Balotelli, chiamato a risolvere i problemi offensivi dei rossoblù.
L'EMPOLI FERMATO DAL PARMA E FALLISCE L'AGGANCIO ALLA FIORENTINA IN CLASSIFICA
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