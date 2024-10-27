Bonny sbaglia rigore e grazia l'Empoli: 1-1, all'autogol di Coulibaly risponde Charpentier

L'Empoli fallisce l'aggancio alla Fiorentina: 1-1 al Tardini contro il Parma. I toscani sono passati in vantaggio nella prima frazione di gioco con grazie all'autorete di Coulibaly. Nella ripresa cres...

L'Empoli fallisce l'aggancio alla Fiorentina: 1-1 al Tardini contro il Parma. I toscani sono passati in vantaggio nella prima frazione di gioco con grazie all'autorete di Coulibaly. Nella ripresa crescono i padroni di casa ed è proprio il subentrato Charpentier - al posto di Man - a rendersi protagonista con la rete del pareggio all'80'. E tre minuti dopo il Parma ha anche l'occasione per vincere la partita con Vasquez che atterra Almqvist in area di rigore. Dal dischetto si presenta Bonny, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Termina così 1-1 al Tardini, Parma e Empoli si dividono la posta in palio.

CONVOCATI FIORENTINA: KEAN RECUPERA ED È CONVOCATO, ASSENTE MORENO OLTRE A GUD, PONGRACIC E MANDRAGORA

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