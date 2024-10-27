Convocati Fiorentina: Kean recupera ed è convocato, assente Moreno oltre a Gud, Pongracic e Mandragora

Sono usciti i convocati della Fiorentina scelti da mister Palladino per la sfida di stasera delle 20:45 contro la Roma valevole per la nona giornata di Serie A Tim. Tante defezioni importanti a partir...

Sono usciti i convocati della Fiorentina scelti da mister Palladino per la sfida di stasera delle 20:45 contro la Roma valevole per la nona giornata di Serie A Tim. Tante defezioni importanti a partire da quella di Albert Gudmundsson che dovrebbe stare fuori ancora per qualche settimana, Assente anche Moreno che è uscito acciaccato dalla sfida con il San Gallo, gli altri assenti sono Mandragora e Pongracic che ormai da tempo sono alle prese con diversi acciacchi fisici.Regolarmente tra i convocati Moise Kean che dovrebbe aver superato il problema alla caviglia ed essere pronto per giocare, vedremo se a partita in corso o dal primo minuto.

Il resto dei calciatori dunque sono tutti convocati e arruolabili per la sfida di stasera contro la Roma, match chiave del campionato considerando che la Roma è una delle possibili avversarie per un posto in Europa al termine della stagione.

INTERVISTA KEAN

https://www.labaroviola.com/kean-sto-lavorando-ad-un-disco-con-leao-palladino-mi-ha-aiutato-molto-in-campo-e-fuori/274082/