Il retroscena: “Dainelli mi disse che Gudmundsson era un fenomeno. Anche Gilardino lo garantì”

Pin svela un retroscena che riguarda Gudmundsson

Celeste Pin ha svelato un retroscena che riguarda Gudmundsson e Dainelli al Corriere dello Sport: “Fisico e testa. Quando è arrivato non era al meglio né sotto l'aspetto fisico né sotto quello mentale. Ma non avevo dubbi sul calciatore. Conosco Gilardino e Dainelli che lo hanno avuto a Genova e avevano garantito per lui. "Questo è un fenomeno" mi disse Dainelli. Ora lo possiamo vedere anche a Firenze”.