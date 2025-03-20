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Il retroscena: “Dainelli mi disse che Gudmundsson era un fenomeno. Anche Gilardino lo garantì”

Pin svela un retroscena che riguarda Gudmundsson

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2025 09:18
Il retroscena: “Dainelli mi disse che Gudmundsson era un fenomeno. Anche Gilardino lo garantì” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Celeste Pin ha svelato un retroscena che riguarda Gudmundsson e Dainelli al Corriere dello Sport: “Fisico e testa. Quando è arrivato non era al meglio né sotto l'aspetto fisico né sotto quello mentale. Ma non avevo dubbi sul calciatore. Conosco Gilardino e Dainelli che lo hanno avuto a Genova e avevano garantito per lui. "Questo è un fenomeno" mi disse Dainelli. Ora lo possiamo vedere anche a Firenze”.

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