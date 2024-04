Pronta la proposta di rinnovo del Genoa per allontanare Gilardino dalla Fiorentina

Dopo essere subentrato dalla primavera del Grifone l’anno scorso, Gilardino ha preso le redini della squadra rossoblú riportandola in Serie A e difendendo la categoria senza mai essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. La bontà del suo lavoro ha stimolato l’interesse di tanti, Fiorentina in primis per il dopo Italiano. Infatti, ormai convinti di salutare il tecnico attuale, la Fiorentina sta ricercando dei nuovi profili per la panchina e l’ex attaccante viola è uno dei più gettonati. Il contratto con il Genoa scade a Giugno e alcune recenti dichiarazioni rilasciate a tal proposito da quest’ultimo stanno facendo preoccupare non poco l’ambiente genoano. Motivi che stanno spingendo la dirigenza ligure a correre ai ripari, accelerando i tempi per proporre al tecnico un prolungamento contrattuale con relativo adeguamento salariale. Ieri a Pegli si sono incontrati l’amministratore delegato del Genoa e l’agente dell’allenatore per parlare del contratto nuovo: la proposta genoana è di un adeguamento di stipendio a 1,5 milioni fino al 2027. La palla passa al tecnico che vuole capire prima di tutto quali siano le intenzioni future del club soprattutto in ottica mercato.

Lo riporta calciomercato.com