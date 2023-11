Diamanti: “Fiorentina con un Toni o Gilardino avrebbe 6 punti in più. Percezione che non siano pericolosi”

Alessandro Diamanti ha parlato così alla BoboTv in merito al momento della Fiorentina:

“Io lo dico sempre se la Fiorentina avesse un vecchio Toni o un vecchio Gilardino avrebbe 4, 5 o 6 punti in più in classifica. Gioca bene, gioca bene però insomma anche negli ultimi 20 minuti che ha tenuto il Milan nella sua area di rigore ho avuto la percezione che non fanno male. Il gol alla fine lo avevano fatto perchè quando ha preso Maignan in faccia quella è sfortuna ma non c’è mai la percezione che siano molto pericolosi per quello che creano.”

ENZO BUCCHIONI PARLA DEI POSSIBILI MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA