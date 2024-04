Bani: “La sconfitta dell’andata ci ha aiutato per capire la Serie A, se siamo a questo punto è merito di Gilardino”

All’interno dell’edizione odierna de La Repubblica è apparsa un’approfondita intervista al difensore del Genoa Mattia Bani in cui ha parlato anche della partita di lunedì contro la Fiorentina: “Mi aspettavo che la squadra si sarebbe salvata quest’anno perché possiamo dare filo da torcere a tutti, infatti abbiamo ottenuto dei buoni risultati.”

Sulla partita contro la Fiorentina: “All’andata abbiamo perso male, era agosto ed era la prima partita in Serie A in uno stadio davvero caldo, non avevamo ancora capito dove fossimo, la sconfitta è stata utile perché poi abbiamo preso le giuste distanze ed abbiamo ottenuto una grande vittoria a Roma contro la Lazio. La prima partita è stato un incidente di percorso, menomale è successo all’inizio così siamo potuti ripartire subito. Lunedì giocheremo in un campo ostico contro una squadra impegnata su tre fronti. In casa difficilmente si fa cogliere impreparata, ma dovremo essere bravi a portare l’inerzia dalla nostra parte.”

Su Gilardino: “Il suo lavoro è eccezionale da quando è arrivato. Ha messo le sue idee e noi siamo stati bravi a recepirle e ad applicarle. Ha dato un indirizzo chiaro e noi siamo stati disponibili in ogni occasione, per questo c’è un ottimo legame tra noi perché è intelligente e capisce le situazioni.”