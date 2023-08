Gilardino: “Questa Fiorentina è davvero forte e ci ha fatto capire che campionato ci aspetta”

Alberto Gilardino ha parlato a fine partita in sala stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, queste le parole dell’allenatore del Genoa:

“Dalle sconfitta bisogna imparare, è determinante, abbiamo toccato cosa è la serie A, secondo me la Fiorentina è tra le prime 6 del campionato. Andare sotto di due gol non è mai facile contro giocatori che hanno qualità, sappiamo che dobbiamo fare di più, io in primis. Io devo fare meglio per dare di più a questa squadra, alcuni non li avevo disponibile. Da stasera sappiamo che dobbiamo fare un altro campionato.

Arthur, Mandragora, Bonaventura sono tutti giocatori che danno qualità alla manovra e sanno cosa devono fare. Siamo alla ricerca di un ordine tattico, tutto questo ha fatto la differenza. Ai miei ragazzi devo dire bravi perchè hanno dato tutto

Puoi andare sotto di uno o due gol ma devi battagliare sempre, deve diventare il nostro DNA di squadra, dobbiamo proporre e trovare soluzioni offensive. La società è alla finestra per il mercato, dopo stasera ci confronteremo e capire cosa dobbiamo fare

Ho visto una squadra forte in cui si vede la mano dell’allenatore, quando hai giocatori che sanno trovare gli spazi ti fa capire la forza della squadre e l’ambizione di arrivare nei primi posti. Penso che possa tornare ai livelli in cui era quando io ero a Firenze”

