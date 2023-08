PAGELLE FIORENTINA: ARTHUR E BONAVENTURA DISEGNANO CALCIO, KAYODE DEVASTA. BIRO, CHE GOL

La Fiorentina vince e convince in casa del Genoa alla prima giornata grazie ad un primo tempo devastante. Queste le pagelle dei giocatori viola:

Terracciano 6 Inoperoso per tutta la partita, sul gol subito può pochissimo. Spettatore non pagante

Kayode 7,5 Schierato a sorpresa al posto di Dodò la sua gara è un concentrato di sicurezza, determinazione e anche tocchi di classe. Quando parte è semplicemente infermabile

Milenkovic 6,5 Sicuro, attento, ha il compito di guidare la difesa e di tenere a bada Retegui. Svolge entrambi i compiti alla grande

Ranieri 6,5 Dai suoi piedi nasce la manovra che porta al vantaggio di Biraghi, dinamico e veloce a leggere correttamente tutte le situazioni di gioco

Biraghi 7 Il gol realizzato è una perla assoluta, l’azione è personale e segna anche con il suo piede debole. Meraviglioso. Il resta della partita è gestione pura. Si perde Biraschi che realizza il gol dell’1-4

Arthur 7,5 Gioca una gara praticamente perfetta, davanti alla difesa è il registra della manovra, detta i tempi con colpi di classe. Sa quando velocizzare, quando andare in verticale. Dialoga alla grande con i suoi compagni

Mandragora 7 L’unica pecca della sua partita è l’aver sbagliato qualche tiro di troppo. Di testa invece, è andata bene e infatti ha segnato un gol importante per mettere il sigillo sulla partita.

Bonaventura 8 Un gol e un assist da vedere e rivedere, il numero 5 è il rifinitore perfetto e gioca una partita degna del suo nome. Si cerca e si trova bene con Arthur che lo cerca tanto ed anche lui va spesso a farsi

Nico Gonzalez 7 Segna un gol di testa che è nel suo repertorio, colpo preciso e perfetto. Non è al meglio fisicamente e si vede, ma comunque la sua importante è evidente, cosi come la sua classe

Brekalo 6,5 Cerca sempre di andar via al proprio diretto avversario e ci riesce spesso, sgusciante. Anche lui ha bisogno di metter minuti nelle gambe dopo che la scorsa stagione non ha giocato praticamente mai

Nzola 6,5 Non è in forma, probabilmente è solo al 50% ma comunque si dimostra un punto di riferimento troppo importante per la squadra. Si fa dare sempre palla, non la perde mai, va via spesso agli avversari, dialoga con i compagni, scambia sempre benissimo. Fisicamente non lo domi facilmente, lo sanno i difensori del Genoa

LE PAROLE DI BARONE A INIZIO PARTITA