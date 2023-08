Barone: “Ottimo mercato, gruppo competitivo. Se c’è qualche scontento, lo possiamo accontentare”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha così parlato a Dazn prima dell’esordio stagionale contro il Genoa: “Siamo sempre pronti, abbiamo un gruppo molto competitivo. È stato fatto un ottimo mercato, come sottolineato da Rocco Commisso. Ma siamo sempre pronti per altre entrate e uscite: se c’è qualcuno che non è contento lo possiamo accontentare da qui a fine mercato”.

BIRAGHI: “SIAMO FORTI. MA È RIMASTA L’UMILTÀ DI QUANDO LE COSE NON ANDAVANO”