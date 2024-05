Gilardino ha rinnovato ufficialmente con il Genoa per altri due anni: niente Fiorentina per lui

Altri due anni alla guida del Genoa, il direttore sportivo Marco Ottolini ha annunciato la firma per il rinnovo del tecnico di Biella dopo una brillante salvezza: “Ho firmato con il direttore perché intendevo dare continuità ad un lavoro iniziato in Serie B e che si è consolidato quest’anno. Sono contento e come me la società lo è, si è creato un qualcosa di bello, spero che ci arricchiremo ancora.”

Lo riporta La Gazzetta dello Sport