Nazione, Aquilani e Palladino le piste più semplici per la panchina. Gilardino e Sarri si complicano

La Fiorentina può accendere i riflettori sul futuro, in particolare sulla questione allenatore. La rosa dei candidati per il dopo-Italiano è molto ampia (da Aquilani a Sarri, passando per Palladino e Gilardino), ed giusto aspettarsi l’affondo in una direzione definitiva in tempi tutto sommato brevi. Di sicuro, formalmente, i più facili da ingaggiare senza dover prevedere lungaggini nella trattativa sono Aquilani e Palladino, mentre per Gilardino ci sarà da confrontarsi (e non sarà semplice) con le esigenze del Genoa e Sarri, prima ancora dell’entità dell’ingaggio vorrà conoscere la struttura della rosa. Lo riporta La Nazione.

