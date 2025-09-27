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Parla Gilardino: "Rivalità con la Fiorentina è aumentata. Loro sono forti anche senza classifica"

Le parole dell'allenatore del Pisa, Alberto Gilardino alla vigilia di un derby toscano che non si gioca da oltre 30 anni.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2025 20:12
Parla Gilardino: "Rivalità con la Fiorentina è aumentata. Loro sono forti anche senza classifica" -
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Alberto Gilardino, parla in conferenza stampa alla vigilia di un derby attesissimo a Pisa contro la Fiorentina che andrà in scena domani all'Arena Garibaldi. Queste le parole dell'ex calciatore viola, oggi sulla panchina della neopromossa.

L'attesa del derby:
"Testa fredda e cuore caldo. Essere professionisti significa pensare al presente e non rinnegare il passato. E' comprensibile l'attesa dei nostri tifosi, è comprensibile la rivalità che è aumentata dall'astinenza di tanti anni senza giocarla. Dobbiamo surfare e non perdere mai l'equilibrio"

Sugli indisponibili:
"Purtroppo oltre a Stengs, si è fermato anche Esteves e non avremo Denoon"

Sulla Fiorentina:
"Sono forti al di là di quello che dice la classifica. Pioli lo conosco bene ed è un ottimo allenatore. Affrontiamo una squadra che è terza nelle transizioni offensive. Noi dovremo essere offensivi e farci trascinare dai nostri tifosi. Per quanto riguarda il Pisa voglio vedere la stessa mentalità. Siamo sempre rimasti attaccati alle partite. I complimenti fanno piacere ma adesso servono i punti"

Sulla ricetta per fare una grande partita:
"La base è quella di avere lucidità. Serve grande determinazione e poca frenesia. Ripeto: testa fredda e cuore caldo"

Sui problemi offensivi della squadra:
"A Napoli abbiamo fatto due gol e creato tanto. Su questo aspetto sono sereno. I ragazzi preparano molto bene le partite. Vogliamo stupire. Ci serve un risultato positivo. Siamo in debito di qualcosa dopo queste prime partite".

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