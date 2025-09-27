Parla Gilardino: "Rivalità con la Fiorentina è aumentata. Loro sono forti anche senza classifica"

Le parole dell'allenatore del Pisa, Alberto Gilardino alla vigilia di un derby toscano che non si gioca da oltre 30 anni.

Alberto Gilardino, parla in conferenza stampa alla vigilia di un derby attesissimo a Pisa contro la Fiorentina che andrà in scena domani all'Arena Garibaldi. Queste le parole dell'ex calciatore viola, oggi sulla panchina della neopromossa.

L'attesa del derby:

"Testa fredda e cuore caldo. Essere professionisti significa pensare al presente e non rinnegare il passato. E' comprensibile l'attesa dei nostri tifosi, è comprensibile la rivalità che è aumentata dall'astinenza di tanti anni senza giocarla. Dobbiamo surfare e non perdere mai l'equilibrio"

Sugli indisponibili:

"Purtroppo oltre a Stengs, si è fermato anche Esteves e non avremo Denoon"

Sulla Fiorentina:

"Sono forti al di là di quello che dice la classifica. Pioli lo conosco bene ed è un ottimo allenatore. Affrontiamo una squadra che è terza nelle transizioni offensive. Noi dovremo essere offensivi e farci trascinare dai nostri tifosi. Per quanto riguarda il Pisa voglio vedere la stessa mentalità. Siamo sempre rimasti attaccati alle partite. I complimenti fanno piacere ma adesso servono i punti"

Sulla ricetta per fare una grande partita:

"La base è quella di avere lucidità. Serve grande determinazione e poca frenesia. Ripeto: testa fredda e cuore caldo"

Sui problemi offensivi della squadra:

"A Napoli abbiamo fatto due gol e creato tanto. Su questo aspetto sono sereno. I ragazzi preparano molto bene le partite. Vogliamo stupire. Ci serve un risultato positivo. Siamo in debito di qualcosa dopo queste prime partite".