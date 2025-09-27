Gazzetta svela: “Gilardino ha sperato di allenare la Fiorentina. Ma Commisso ha richiamato Pioli”

Sulla panchina del Pisa c’è Alberto Gilardino che la Toscana l’ha scelta per la vita e da giocatore in viola nella stagione 2008-2009 ha segnato quanto Kean lo scorso anno: 19 gol. Gila, come il suo attuale vice Dario Dainelli, ha lasciato il cuore alla Fiorentina. E ha sperato di allenarla. Ma nulla ha potuto quando il club di Rocco Commisso ha richiamato Stefano Pioli, che in quel derby del ’91 aveva la maglia viola addosso.

Numero 6, come il capitano di oggi Luca Ranieri. Su quella panchina ora Pioli siede nuovamente come dal 2017 al 2019, ma ha il compito di sistemare una situazione già difficile e di migliorare il gioco. «Non manca molto. Intanto bisogna parlare poco e vincere domenica». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.