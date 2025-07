Tramoni (Pisa): “Con Gilardino in panchina voglio imitare il percorso di Gudmundsson”

L’attaccante del Pisa, Matteo Tramoni, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale si è soffermato anche sul nuovo allenatore, Alberto Gilardino e della sua somiglianza con l’attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson. Ecco le sue parole:

“Gilardino non lo conosco ancora bene come allenatore ma come persona mi ha dato l’impressione di essere uno molto calmo, tranquillo, silenzioso. Questa è la principale differenza con Pippo Inzaghi. Non è uno che chiacchiera tantissimo. Non mi dispiace, essendo anche io di carattere un po’ così.

Gilardino ha lanciato Gudmundsson che è simile a me? Spero di emulare il percorso di Albert, perché quando ho visto la sua crescita ho pensato che seguendo i consigli dello stesso mister potessi esserne capace anche io”.