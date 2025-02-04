Gilardino: "Gudmundsson è sbocciato con me, prima a Genova non giocava mai"

L'ex attaccante viola e ex tecnico del Grifone ha parlato dell'islandese sbarcato a Firenze in estate proprio dai liguri

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato L'ex attaccante viola e tecnico genoano Alberto Gilardino che si è soffermato anche su un giocatore della Fiorentina che ha avuto in Liguria: "Gudmundsson è il giocatore che,con me, è cresciuto di più. Mi ricordo che quando arrivai io non giocava mai e non capivo perché, non rendeva. Mi sono accorto che se lo metti sull'esterno, lo perdi, quindi ho cambiato assetto per lui perché avevo visto qualcosa di buono in lui. L'ho messo sulla trequarti, lasciandolo libero di svariare e di ideare giocate con fantasia. In questo modo Gud è cresciuto continuamente e ora è un gran giocatore, ma deve stare dentro al campo."

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