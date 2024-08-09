Gilardino su Gudmundsson: "Voglio solo giocatori felici di indossare la maglia rossoblù"

Il tecnico del Genoa si augura che il caso dell'islandese si risolva in tempi brevi in un senso o nell'altro

Il tecnico del Genoa Alberto GIlardino è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida di Coppa Italia vinta dai suoi contro la Reggiana per 1-0 soffermandosi ancora sul "caso Gudmundsson":

"Gudmundsson? Mi auguro che si delinei in fretta questa situazione, come ho già detto. In primis per il giocatore. Voglio solo giocatori contenti di vestire la maglia del Genoa. Ora Albert ha un problemino, sta lavorando forte per tornare a disposizione. È un grande professionista“.

Lo riporta calciogenoa.it

Nico Gonzalez non convocato per il Friburgo, la Juve spinge, addio sempre più vicino

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