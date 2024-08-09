Nico Gonzalez non convocato per il Friburgo, la Juve spinge, addio sempre più vicino

L'argentino sembra pronto a lasciare la Fiorentina, Thiago Motta lo ha scelto come obiettivo numero uno sull'esterno

Nuovi segnali di mercato per Nico Gonzalez. L'attaccante argentino non è stato convocato da Palladino per l'amichevole di domani della Fiorentina contro il Friburgo, e la mancata chiamata non è legata a infortuni o problemi fisici. Nico sta bene, per questo la sensazione è che la sua assenza sia legata al possibile addio. Con il passare dei giorni la separazione tra il giocatore e i viola sta diventando sempre più probabile, la Juventus spinge e oggi ci sono stati nuovi contatti tra i due club.

NICO GONZALEZ-JUVENTUS, LA FORMULA - Le parti si sono avvicinate e sono vicine a un accordo di massima sulla formula: si sta lavorando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, c'è ancora un po' di distanza sulle cifre. La richiesta della Fiorentina è superiore ai 30 milioni di euro e ha aperto a possibili contropartite, la Juventus sta pensando di proporre una carte cash più Weston McKennie (preferito ad Arthur), per il quale i viola avevano fatto un sondaggio qualche settimana fa.

PERCHE' LA JUVENTUS HA SCELTO NICO GONZALEZ - Quando la Juventus ha capito che non sarebbe arrivata alle richieste del Borussia Dortmund per Adeyemi (i tedeschi non volevano venderlo, per questo hanno chiesto intorno ai 40 milioni), il primo nome di Thiago Motta per quel ruolo è stato Nico Gonzalez. L'allenatore lo ritiene più funzionale al gioco rispetto a Galeno e Conceiçao. Abbandonata definitivamente la pista Sancho, che ha ricucito lo strappo con Ten Hag e se non ci saranno sorprese rimarrà al Manchester United.

Lo riporta calciomercato.com

Bucchioni: “De Gea e Richardson ok, ma la Fiorentina sul mercato resta in evidente ritardo”

https://www.labaroviola.com/bucchioni-de-gea-e-richardson-ok-ma-la-fiorentina-sul-mercato-resta-in-evidente-ritardo/263670/