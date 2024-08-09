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Bucchioni: "De Gea e Richardson ok, ma la Fiorentina sul mercato resta in evidente ritardo"

Enzo Bucchioni promuove le ultime mosse di mercato della Fiorentina ma sottolinea anche l'evidente ritardo nella costruzione della squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2024 23:00
Bucchioni: "De Gea e Richardson ok, ma la Fiorentina sul mercato resta in evidente ritardo" -
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Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per fare il punto sul mercato viola:

L'arrivo di un portiere come De Gea è motivo di grande orgoglio. La società sicuramente conoscerà le sue condizioni, visto che non gioca da un anno.. Il suo curriculum non si discute, rappresenta un profilo di livello internazionale. Dobbiamo far conto sulla sua sicura voglia di rivalsa. Gli ultimi movimenti sono tutti positivi, ma la Fiorentina è ancora in evidente ritardoGudmundsson è ormai la telenovela dell'Estate, e mette in dubbio la concretezza della società. Se voglio un giocatore, lo prendo. Facendo così invece la Fiorentina rischia di perdere tante occasioni importanti. La trattativa al momento è in stand by, ma resta la possibilità di chiudere entro l'inizio ufficiale della stagione”.

Adesso è ufficiale, David de Gea è il nuovo portiere della Fiorentina. Lunedi la presentazione

https://www.labaroviola.com/adesso-e-ufficiale-david-de-gea-e-il-nuovo-portiere-della-fiorentina-lunedi-la-presentazione/263664/

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