Bucchioni: “Sembra ci sia stato irrigidimento di Gilardino per Gudmundsson alla Fiorentina”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina e delle ultime ore di calciomercato con la trattativa per portare Gudmundsson in Viola ormai sfumata. Ecco le su parole:

“Manca qualcosa là davanti? Tornano Kouamè e Nico quindi ne hai 4 con un attaccante in più perchè Nzola è rimasto. Se mi chiedi se avessi preso Gudmundsson certo che lo avrei preso ma bisogna capire quali erano le condizioni. Sembra ci sia stato anche grande irrigidimento da parte di Gilardino sull’affare, ho chiamato anche sponda Genoa per capire.”

MINA SALUTA LA FAMIGLIA VIOLA. IL POST SOCIAL DOPO LA FIRMA CON IL CAGLIARI