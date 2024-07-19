Gilardino: "Gudmundsson? La società è stata chiara con me. Al momento ce lo teniamo stretto"

Il tecnico del Genoa ha parlato di Gudmundsson, uno dei nomi accostati alla Fiorentina: "Vedremo gli sviluppi delle prossime settimane

L'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Moena, soffermandosi sulla questione Albert Gudmundsson, uno dei nomi accostati alla Fiorentina in questa finestra di mercato. Le parole del tecnico del Grifone:

"La società con me è stata chiara. Ad oggi è un giocatore del Genoa, l'ho detto anche l'altra sera, in questo momento si allena. E' un grande professionista. L'altra sera gli ho chiesto se è felice, è molto felice. Vedremo gli sviluppi delle prossime settimane, ma al momento ce lo teniamo stretto e crediamo in lui come abbiamo creduto la scorsa stagione e come in tutti gli altri giocatori".

PEDULLÀ RIVELA: “IL MONZA APRE AL PRESTITO DI COLPANI, LA FIORENTINA NON VA OLTRE 15-16 MILIONI”

https://www.labaroviola.com/pedulla-rivela-il-monza-apre-al-prestito-di-colpani-la-fiorentina-non-va-oltre-15-16-milioni/261274/