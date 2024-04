Gilardino sempre più lontano dalla Fiorentina. TMW: “Si avvicina il rinnovo col Genoa”

Non sarà Alberto Gilardino il prossimo allenatore della Fiorentina. Come riporta TMW, nelle ultime ore l’allenatore ha fatto passi avanti importanti nella trattativa con il Genoa per il nuovo contratto fino al 30 giugno del 2026. Le parti che adesso dovranno limare alcuni dettagli prima della fumata bianca definitiva ma le sensazioni sono più che buone e il discorso potrebbe essere chiuso nel giro di pochi giorni.

