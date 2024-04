Gazzetta svela: “Gilardino apprezzato e non poco dalla Fiorentina, è lui l’obiettivo per la panchina”

Ormai è un tormento e lo sarà per tutta l’estate. La Fiorentina, molto probabilmente dovrà salutare Vincenzo Italiano e quindi, scegliere un suo sostituto. L’allenatore viola vuole lasciare Firenze con un trofeo e i tre punti di oggi sono fondamentali per garantire un piazzamento europeo in classifica. Poi, a giugno, sarà addio. Ed è proprio qui che entra in gioco Alberto Gilardino. L’allenatore del Genoa è apprezzato e non poco dalla società viola che per il dopo Italiano ha in mente proprio lui come obiettivo. Oggi però conta solo il presente e l’ex attaccante della Fiorentina tornerà a Firenze e saluterà il suo ex pubblico da avversario. Da capire cosa succederà in futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, CRISCITIELLO SU ITALIANO