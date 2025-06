Il Corriere dello Sport riporta: “Gilardino sempre più vicino al Pisa per il post Inzaghi”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Pisa spinge per ingaggiare Alberto Gilardino come prossimo allenatore al posto di Inzaghi. Con lui, come collaboratore tecnico dovrebbe esserci anche l’ex capitano viola Dario Dainelli per ricomporre una parte della spina dorsale gigliata di Prandelli.

Oltre a lui, il Pisa potrebbe cercare l’acquisto anche di un altro ex viola recentemente scudettato per la seconda volta ovvero Giovanni Simeone che potrebbe arrivare nella squadra dove ha già militato il padre ad inizio carriera.