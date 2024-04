Tuttosport svela: “Gilardino-Fiorentina tutto fatto. Il Torino non può competere con i viola”

Nella giornata di ieri si è parlato dell’interesse del Torino per Alberto Gilardino. Palladino come possibile sostituto di Juric. L’allenatore del Genoa è un promesso sposo della Fiorentina. Merito anche del lavoro fatto da Joe Barone prima della sua scomparsa prematura e anche perché l’ex attaccante tornerebbe molto volentieri a Firenze.

Inoltre, il Torino non può competere con la Fiorentina che ha molto più da offrire rispetto alla squadra di Cairo. Per questo motivo il dopo Juric si chiama Raffaele Palladino, seconda scelta in casa viola ma che piace anche al Bologna. Lo scrive Tuttosport.

