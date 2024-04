TMW rivela: “Nico Gonzalez potrebbe partire in estate. Il Brighton ci proverà, ma servono 50 milioni”

Nico Gonzalez è sicuramente uno dei calciatori più importanti nella rosa della Fiorentina, il fuoriclasse di cui la squadra viola ha estremamente bisogno per tornare a brillare in un periodo assai complicato. Il numero 10 gigliato si era reso protagonista di una prima metà di stagione fantastica, prima di infortunarsi in Conference League contro il Ferencvaros. Da lì, Nico ha fatto fatica a ritrovare la condizione perfetta, ritrovando la via del gol soltanto in un paio di occasioni.

Nonostante un periodo dunque difficile per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, Nico Gonzalez resta il giocatore di riferimento della squadra viola, ma anche un possibile partente nella prossima finestra di calciomercato. Quest’oggi, TMW ha provato a fare un po’ il punto della situazione sull’esterno argentino, che potrebbe rivelarsi uomo mercato per la Fiorentina che verrà. Un anno e mezzo fa, il Brentford aveva provato a portare in Inghilterra il giocatore, offrendo circa 35 milioni più bonus. Ancora oggi, però, non è una destinazione che Gonzalez valuterebbe, preferendo fare il passaggio in una big. Qualche anno fa, il Brighton aveva offerto prima della Fiorentina 27 milioni, cifra che poi era servita per prelevarlo dallo Stoccarda e portarlo in Serie A. Attualmente, la valutazione è di 50 milioni, e il club di De Zerbi ci riproverà in estate, conscio anche di uno status differente rispetto a qualche estate fa.

