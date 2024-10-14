Il Genoa vuole cacciare Gilardino, contro la Fiorentina potrebbe essere decisiva. No a Balotelli

Il futuro di Gilardino potrebbe non più essere sulla panchina del Genoa, la proprietà del Grifone gli ha bloccato Balotelli per questo motivo

Nemmeno il tempo di iniziare che la storia d'amore fra Mario Balotelli e il Genoa si è già conclusa. Il club rossonero, a caccia di un attaccante dopo aver perso in estate Albert Gudmundsson e Mateo Retegui ed essersi ritrovato senza Vitinha a causa di un infortunio, non è sembrato convinto del giocatore bresciano che dovrà attendere ancora prima di vestire la maglia di una squadra di calcio.

Rimasto svincolato dopo l'esperienza turca all'Adana Demirspor, SuperMario ha trascorso la bella stagione ad allenarsi nella sua città in attesa di una chiamata da parte di qualche club alla caccia di un bomber d'esperienza per sistemare il reparto offensivo. Sono passati i giorni più caldi, è arrivato l'autunno, ma nessuno si è fatto avanti per l'ultimo giocatore italiano in grado di segnare in un Mondiale.

Nessuno tranne Alberto Gilardino che, secondo quanto riportato da La Repubblica, lo avrebbe contattato qualche giorno fa per proporgli un'esperienza a Genova al fine di risistemare un attacco in grave emergenza per un club altrettanto in difficoltà sia da un punto di vista del gioco che dell'economia. Nella telefonata il campione del mondo 2006 avrebbe promesso un posto nell'undici rossoblu, ma la scelta non sembra aver trovato terreno fertile dalle parti di 777 Partners, alla disperata ricerca di un acquirente piuttosto che di nuovi giocatori.

La risposta degli americani è stato quindi un secco no che ha fatto saltare i piani di Gilardino, sempre più in bilico dopo il rinnovo del contratto in estate e un inizio di campionato da piena zona retrocessione. Tutto ciò fa pensare come gli statunitensi stiano già pensando al sostituto dell'ex bomber di Biella, chiamato probabilmente già a una prova d'appello contro il Bologna nel pomeriggio di sabato 19 ottobre. Dopo il Bologna il Genoa affronterà Lazio e Fiorentina (giovedi 31 ottobre) e dunque quella contro i viola potrebbe essere una partita decisiva per il suo futuro, sempre che non lo abbiano mandato via prima.

In caso di cambio di allenatore Balotelli potrebbe non trovare spazio nell'undici titolare, quindi l'investimento non ha convinto Andreas Blazquez e colleghi che hanno preferito piuttosto puntare sull'ex Cagliari Gaston Pereiro, una spesa decisamente più contenuta e che non dovrebbe lasciare rimpianti qualora non dovesse rispettare le aspettative. E per Balotelli non resta altro che attendere, continuando ad allenarsi a Brescia sperando che qualcosa nel frattempo si sblocchi

IL RETROSCENA DE LA GAZZETTA, VALENTIN CARBONI POTEVA ESSERE DELLA FIORENTINA

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