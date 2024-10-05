Il Genoa non ha più l'attacco e viene umiliato dall'Atalanta (5-1). Tripletta dell'ex Retegui, salta Gilardino?

Al Gewiss Stadium di Bergamo finisce con un sonoro 5-1 dell'Atalanta ai danni del Genoa. Una partita a senso unico quella che ha visto gli uomini di Gasperini passeggiare sui rossoblù apparsi completa...

Al Gewiss Stadium di Bergamo finisce con un sonoro 5-1 dell'Atalanta ai danni del Genoa. Una partita a senso unico quella che ha visto gli uomini di Gasperini passeggiare sui rossoblù apparsi completamente in balia dell'avversario. Prestazione da incorniciare per Mateo Retegui, osservato speciale di giornata dopo il suo trasferimento in estate all'Atalanta, che ha messo a segno una tripletta e condannato i suoi ex compagni ad una sconfitta durissima. Il Genoa di Alberto Gilardino senza Gudmundsson, che ha già avuto un grande impatto con la maglia della Fiorentina, e lo stesso Retegui non si riconosce più e dopo le 3 sconfitte di fila (tra queste il derby di Coppa Italia perso contro la Sampdoria) a pagare potrebbe essere proprio l'allenatore del Grifone che era già a rischio esonero prima dell'umiliazione di stasera inferta dall'Atalanta.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA

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