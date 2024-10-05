Dal Viola Park, Ballottaggio Ranieri-Quarta per affiancare Comuzzo, Adli in mezzo, Gosens torna titolare

Le ultime sulla probabile formazione della Fiorentina alla vigilia della sfida contro il Milan

Arrivano aggiornamenti dal Viola Park in vista del big match di domani sera contro il Milan. Come riporta Radio Bruno, la Fiorentina di mister Raffaele Palladino ripartirà dal 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite tra campionato e Conference League. In porta ci sarà De Gea con Comuzzo confermato al centro della difesa; c'è un ballottaggio aperto per affiancare proprio il giovane difensore tra Ranieri e Martinez Quarta. A destra nessun dubbio sulla presenza di Dodò, mentre a sinistra tornerà titolare Gosens nel ruolo di terzino (anche se ci sono sempre delle possibilità di vedere il tedesco come esterno alto). A centrocampo fiducia rinnovata ad Adli dopo la buona prestazione contro il TNS ed accanto a lui Bove è leggermente favorito su Cataldi. Davanti tornerà Colpani dopo il turno di riposo di giovedì, dall'altra parte Kouamè e la solita coppia Gudmundsson-Kean.

LE PAROLE DEL TECNICO DELLA FIORENTINA ALLA VIGILIA DEL BIG MATCH CON IL MILAN

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