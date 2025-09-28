Gilardino: "Ci manca un rigore evidente per il braccio di Pongracic, il pareggio ci va molto stretto"

Il tecnico biellese dei pisani ha commentato il pari di oggi tra la Fiorentina e la sua squadra nel derby domenicale

A Dazn è intervenuto il tecnico del Pisa Alberto Gilardino per commentare la gara con i viola: "Il pareggio ci va stretto oggi perché abbiamo preso un palo, una traversa, ci hanno annullato un gol per una regola che non condivido proprio nel calcio. L'accettiamo con amarezza, ma non mi torna ma in più c'è anche un rigore per noi perché quando Bonfanti crossa, il braccio di Pongracic è largo e quello è rigore. Peccato perché i tre punti non arrivano e volevamo regalare questa vittoria, ma sono sicuro che con questa mentalità vinceremo presto. Sono molto orgoglioso dei miei perché vedo dei miglioramenti e vogliamo goderci fino in fondo questo campionato con l'intento di starci totalmente dentro fino in fondo."