Di Marzio: “Previsto incontro tra entourage Gilardino e Genoa. I rossoblù vogliono rinnovarlo”

L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, attraverso un post su Instagram ha spiegato che presto inizieranno i contatti per discutere un eventuale rinnovo di Alberto Gilardino con il Genoa, accostato nelle ultime settimane alla Fiorentina in caso di addio di Vincenzo Italiano. Di seguito gli aggiornamenti di Di Marzio:

“Una stagione da concludere nel migliore dei modi, ma tra il Genoa ed Alberto Gilardino è già tempo di pensare anche al futuro. Nelle prossime ore – a partire da domani ogni giorno potrà essere quello buono – ci sarà un incontro tra l’entourage dell’allenatore e il club rossoblù.

Le parti si siederanno intorno allo stesso tavolo per iniziare a discutere del prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2024. La trattativa presto entrerà nel vivo dopo i primi approcci e la prima offerta dei giorni scorsi dove era stata ribadita la volontà del Genoa di continuare con Gilardino in panchina.”

