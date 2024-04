Gazzetta: “Gilardino avanza per la panchina della Fiorentina. L’ex attaccante è pronto a tornare”

Con Italiano sempre più verso l’addio a fine stagione sulla panchina della Fiorentina, si addensano i nomi per il futuro. Alberto Gilardino, oggi al Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport è lui in pole per guidare la squadra, anche se il piano è ancora in via di definizione. A Firenze l’ex attaccante è uno di casa e la dirigenza sta pensando di riportarlo laddove ha regalato momenti magici a un’intera città.

Si tratta di un profilo in rampa di lancio e in grado di portare idee in continuità con quelle dell’attuale tecnico, anche se non sarà facile raccoglierne l’eredità. Se poi nel frattempo Italiano dovesse anche riuscire a sollevare un trofeo sarebbe ancora più difficile. L’attuale allenatore del Genoa è in scadenza di contratto con il club ligure. Gilardino ha tutto ciò che piace alla dirigenza, anche se non mancano le alternative.

