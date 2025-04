Kean ha segnato 23 goal in tutte le competizioni, l’ultimo a riuscirci è stato Gilardino nel 2008/09

Tramite un post sui profili social la Fiorentina ha celebrato la grandissima stagione che sta vivendo Moise Kean con la maglia viola addosso. Infatti la Fiorentina ha sottolineato come l’attaccante azzurro ha segnato 23 goal in tutte le competizioni questa stagione e il fatto che l’ultimo a riuscirci è stato Gilardino nel 2008/2009.

Gilardino in quel caso segnò 24 goal, dunque a Moise manca un solo goal per fare meglio di Gila e diventare uno degli attaccanti migliori del nuovo millennio con la maglia viola addosso.

