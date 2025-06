Corriere dello Sport: “Il Parma vuole sostituire Chivu con uno tra De Rossi e Gilardino”

Il passaggio di Christian Chivu sulla panchina dell’Inter ha lasciato libera la panchina del Parma, che dopo la salvezza di quest’anno è già alla ricerca di un profilo che possa salvare la formazione ducale. Molti giorni di riflessione nello staff gialloblù, per poi decidere il futuro della panchina emiliana. La volontà è di ripartire in fretta dopo il cambio di guida, con la parola d’ordine che è: freschezza e modernità, con un profilo giovane che possa valorizzare anche i tanti talenti in casa Parma.

A fare il punto della situazione sulla panchina ducale quest’oggi ci ha provato Il Corriere dello Sport, che ha sottolineato come nella lista dei preferiti del ds gialloblu Mauro Pederzoli per il momento ci siano due nomi in pole position: Daniele De Rossi e Alberto Gilardino, entrambi già contattati dalla società di ‘Borgo Venti Marzo’ e nelle scorse settimane accostati più volte alla Fiorentina per il dopo Palladino.

Stando al quotidiano romano nel frattempo sono stati proposti anche l’ex Juventus Andrea Pirlo, che non ha incassato il benestare dal Parma ed è vicino al trasferimento al Dubai United, insieme a Gennaro Gattuso, che ha concluso l’anno d’esperienza in Croazia con l’Hajduk Spalato.