Gilardino: “Rinnovo col Genoa? Chiedetelo alla società, sono stufo di rispondere a questa domanda”

Vincenzo Italiano verso l’addio a fine stagione, lascerà Firenze a prescindere dei risultati raggiunti. La società ragionerà sul possibile sostituto, qualora il tecnico deciderà di andare via. Dopo Juventus-Genoa, Alberto Gilardino, allenatore del Grifone accostato anche alla futura panchina viola, ha parlato in conferenza stampa ed ha risposto così alla domanda posta in merito al suo futuro:

“Futuro? Questa domanda dovete farla alla società. Sono stufo di rispondere a questa domanda. Ho vissuto un momento incredibile con la vittoria del campionato e sto vivendo altre grandi emozioni. Senza i ragazzi non sarei nessuno. C’è un bel rapporto tra me, lo staff e la squadra. Venire qui dopo due sconfitte e fare una partita così vuol dire che c’è tanta roba. La cosa importante è che dobbiamo essere focalizzati e raggiungere più punti possibili. Vogliamo la matematica salvezza e vogliamo stupire. Poi ci sarà modo e tempo per parlare con i dirigenti sul futuro”.

