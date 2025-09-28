28 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:14

Nazione rivela: "Gilardino ha aspettato la Fiorentina fino all'ultimo prima di dire sì al Pisa"

Nazione rivela: “Gilardino ha aspettato la Fiorentina fino all’ultimo prima di dire sì al Pisa”

28 Settembre

FiorentinaGilardinoPioli

Il retroscena di La Nazione

Stefano Pioli è alla ricerca della svolta per la sua Fiorentina: vincere partite e trovare l’assetto tattico più adatto alle caratteristiche della rosa. Il tecnico ha chiarito che il tempo del rodaggio è finito e dal derby con il Pisa si aspetta risposte concrete, sia sul piano del gioco che dei risultati. La difficoltà maggiore è stata cambiare la mentalità e gli automatismi di una squadra abituata a un calcio diverso, ma Pioli resta convinto che manchi poco per vedere i frutti del lavoro iniziato 70 giorni fa.

Alberto Gilardino ha sposato una sfida che sapeva essere complicata fin dall’inizio, ma allo stesso tempo affascinante. Senza dimenticare che per qualche settimana l’ex attaccante viola è entrato nel casting per sostituire il dimissionario Palladino. Una volta capito che per la panchina della Fiorentina non ci sarebbe stato niente da fare ha detto si al Pisa. Lo scrive La Nazione. 

