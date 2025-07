M’Bala Nzola è vicino al Pisa di Alberto Gilardino: l’operazione, comunque ancora non chiusa, è in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 6.5 milioni.

Nel caso in cui il Pisa dovesse prendere Simeone? Il club toscano potrebbe decidere di non puntare più sull’angolano o, altresì, di provare a prenderlo a cifre inferiori.

Nzola è reduce dalla parentesi vissuta con il Lens in Ligue 1. L’attaccante ha segnato 7 gol in 24 presenze tra tutte le competizioni. Discorso diverso per Simeone: l’attaccante del Napoli ha collezionato 33 presenze mettendo a segno due reti.

Lo riporta gianlucadimarzio.com