Sentite l’ex Siena De Falco(allenatore del Tre Fiori): “Gilardino perfetto per Firenze, è un grande allenatore”

L’ex centrocampista del Siena Andrea De Falco, attualmente tecnico del Tre Fiori, ha rilasciato una lunga intervista a TvPlay.it in cui ha parlato di Gilardino che ha avuto come allenatore quando giocava a Siena: “A Siena sono stati dei mesi complicati per me, ma ho un bel ricordo di lui come mister perché è una persona di alto livello, molto umile ed educata, ad esempio, non ti faceva sentire il peso di essere un campione del mondo e pensava già da allenatore e non più da calciatore. Era un allenatore con idee importanti, ha fatto bene a salire sul treno di Genova dove sta dimostrando di essere un top. Adesso credo sia pronto per un passo successivo e Firenze sarebbe la piazza perfetta visto che conosce anche l’ambiente quindi spero di vederlo lì presto.”