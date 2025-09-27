Pioli imbattuto contro Gilardino nei due precedenti avuti prima di domani ai tempi del Milan

I due tecnici protagonisti del derby toscano domenicale si affrontano dopo i due precedenti ai tempi di Milan e Genoa

Domani a Pisa si ritroveranno di fronte due tecnici molto diversi con esperienze differenti perché Pioli è uno dei più esperti del campionato con una carriera iniziata nel 2003 a Salerno in B e poi giunta in A con Parma, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter, Milan e le due parentesi in viola, mentre Gilardino ha allenato il Genoa ed ora il Pisa in massima serie oltre a Siena e Pro Vercelli nelle serie inferiori con una carriera ben più breve. I due si ritrovano per la terza volta in carriera con un bilancio favorevole al mister emiliano con un successo a Marassi per 1-0 ai tempi del Milan e un 3-3 in Lombardia.