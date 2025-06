Pernat: “Gilardino è l’uomo giusto per la Fiorentina, con lui Gudmundsson diventa fortissimo”

Carlo Pernat, manager di piloti nel motociclismo e grande tifoso del Genoa, ha parlato a RadioBruno del futuro della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Gilardino ha avuto sfortuna, perchè quando ha rinnovato non ha avuto garanzie, bensì gliene hanno tolto. Gli hanno venduto tutti i migliori, ma è rimasto perchè è una persona seria.”

Su Gudmundsson: “Albert è esploso con Gilardino, è un talento cristallino che segna e fa segnare. Se lo si mette a giocare spalle alla porta perde il 50% del suo potenziale. Gudmundsson è un giocatore da lasciare libero di agire e spostarsi in tutto il campo. Se Gilardino dovesse arrivare a Firenze diventerebbe un giocatore esagerato: il tecnico è il maggior responsabile della sua maturazione. L’unico difetto di Gudmundsson è che un po’ presuntuoso, come sull’episodio della litigata con Retegui per battere il rigore.”

Pernat conclude il suo intervento con una riflessione su Palladino: “Non mi ha convinto nella gestione della squadra. Se fossi in Commisso sceglierei Gilardino come nuovo tecnico, perchè è l’uomo giusto tra i disponibili. La Fiorentina ha una rosa forte, ero sicuro che sarebbe arrivata il Champions.”