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Notizie Pernat Fiorentina

Pernat attacca: "Gudmundsson è fortissimo, non rende per colpa del ruolo, va lasciato libero"

08 ottobre 2025 10:48

Pernat: "Gilardino è l'uomo giusto per la Fiorentina, con lui Gudmundsson diventa fortissimo"

03 giugno 2025 22:44

Pernat: “Palladino forte e bravo. Il mio Genoa? Un incubo. La Fiorentina può puntare alla Champions”

30 ottobre 2024 09:13

Pernat: "Oggi sarà dura per il Genoa, serviva Cutrone o Borini. Commisso è ambizioso"

25 gennaio 2020 11:27

Pernat: "Viola simpatici, Simeone può essere come Agüero e Chiesa è già da Nazionale. Il Genoa pensi a salvarsi..."

15 dicembre 2017 16:12

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