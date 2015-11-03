Notizie Pernat Fiorentina

Pernat attacca: "Gudmundsson è fortissimo, non rende per colpa del ruolo, va lasciato libero"
08 ottobre 2025 10:48
Pernat: "Gilardino è l'uomo giusto per la Fiorentina, con lui Gudmundsson diventa fortissimo"
03 giugno 2025 22:44
Pernat: “Palladino forte e bravo. Il mio Genoa? Un incubo. La Fiorentina può puntare alla Champions”
30 ottobre 2024 09:13
Pernat: "Oggi sarà dura per il Genoa, serviva Cutrone o Borini. Commisso è ambizioso"
25 gennaio 2020 11:27
Pernat: "Viola simpatici, Simeone può essere come Agüero e Chiesa è già da Nazionale. Il Genoa pensi a salvarsi..."
15 dicembre 2017 16:12
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