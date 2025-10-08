Pernat attacca: “Gudmundsson è fortissimo, non rende per colpa del ruolo, va lasciato libero”

Il manager della Moto GP e tifoso genoano Carlo Pernat ha parlato alla Nazione dell’ex giocatore della sua squadre del cuore Albert Gudmundsson. Queste le sue parole sul 10 della Fiorentina: “È incredibile questo suo momento, assicuro che è fortissimo. Io mi sono fatto l’idea che non si possa imbrigliare in uno schema rigido, lui è uno che in mediana deve sentirsi libero di fare tutto. Vi racconto un aneddoto, il primo giorno lui e Gilardino ebbero un confronto di poche parole, in cui gli disse di mettersi la maglia, prendere il pallone e fare ciò che avrebbe voluto. A Genova fece benissimo”.