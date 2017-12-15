Pernat: "Viola simpatici, Simeone può essere come Agüero e Chiesa è già da Nazionale. Il Genoa pensi a salvarsi..."

Il manager di Moto GP Carlo Pernat, grande tifoso del Genoa, è stato chiamato in causa da Radio Bruno, dove gli è stato chiesto un parere sulla Fiorentina ma non solo. Ecco cosa ha rivelato il manager...

Il manager di Moto GP Carlo Pernat, grande tifoso del Genoa, è stato chiamato in causa da Radio Bruno, dove gli è stato chiesto un parere sulla Fiorentina ma non solo. Ecco cosa ha rivelato il manager: "I viola sono una squadra molto simpatica e giocano molto bene a pallone. Il loro momento è molto favorevole nonostante i giocatori in rosa siano più funzionali al futuro piuttosto che al presente. Il Genoa di quest’anno deve solo pensare a salvarsi. Simeone? E’ un ottimo acquisto, può diventare come Agüero. Punterei su di lui per almeno altri due anni, ma può esplodere anche prima. Chiesa? E’ un gran giocatore, la Nazionale non può farne a meno”.