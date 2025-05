Corriere dello Sport esalta Kean: “Come Gilardino, 21 partecipazioni a gol in un singolo campionato”

Con la rete siglata ieri contro il Bologna, Moise Kean ha toccato quota 21 partecipazioni totali ai gol in questa stagione di Serie A – un bottino composto da 18 reti e 3 assist. Nessun giocatore italiano della Fiorentina era riuscito a raggiungere o superare le 20 partecipazioni a gol in un singolo campionato dalla stagione 2008-2009, quando Alberto Gilardino fece registrare lo stesso numero (21). La Fiorentina sta per chiudere il campionato con almeno 40 punti ottenuti tra le mura amiche – frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e solo 3 sconfitte al Franchi. Un risultato che si è verificato appena due volte nelle ultime 15 stagioni di Serie A, confermando l’ottima tenuta interna della squadra guidata da Raffaele Palladino. Lo riporta il Corriere dello Sport.