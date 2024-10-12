Trevisani: "Vitinha l'erede di Gud? se al Genoa l'hanno solo pensato hanno sbagliato lavoro"

Il giornalista difende il lavoro di Gilardino ritenuto responsabile dei brutti risultati del Genoa nonostante gli abbiano smantellato la rosa

In un video pubblicato sui profili social di Er Clab_il ritorno il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani definisce immotivata la contestazione del lavoro di Alberto Gilardino al Genoa spiegandone nel dettaglio le ragioni:

"Due anni fa Gilardino è arrivato al Genoa in Serie B ed è stato promosso alla grande, lo scorso anno ha disputato un campionato di Serie A sorprendente, ma..a quella squadra lì sono stati tolti Martinez, Retegui e Gudmundsson, ovvero gli hai tolto la vita e lasciato i figuranti".

"Retegui è stato sostituito da Pinamonti, che sicuramente non è dello stesso livello anche se credo che lui stesso 15 gol nell'Atalanta sarebbe in grado di farli; fra Gollini e Martinez non c'è tutta questa differenza di rendimento, ma soprattutto...con chi il signor algoritmo ha sostituito Albert Gudmundsson?? è Vitinha l'erede di Gudmundsson? perché se l'avete solo pensato avete sbagliato lavoro. C'è un grave problema tecnico, il miglior giocatore della squadra non è stato sostituito neppure da un giocatore di Serie B o da un diciassettenne sudamericano. contestare Gila è un atto d'incoerenza"

Criscitiello: “Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto”

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