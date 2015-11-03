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Notizie Vitinha Fiorentina

Emergenza Genoa, si allungano i tempi di recupero per Vitinha. Salterà anche la Fiorentina

23 ottobre 2024 17:42

Trevisani: "Vitinha l'erede di Gud? se al Genoa l'hanno solo pensato hanno sbagliato lavoro"

13 ottobre 2024 00:17

Il Genoa si cautela in attacco, riscatta Vitinha a 16 milioni: indizio sul futuro di Retegui?

16 giugno 2024 15:17

Di Marzio: "Genoa ha chiuso per Vitinha del Marsiglia". Il portoghese è il sostituto di Gudmundsson?

29 gennaio 2024 18:33

TMW, Fiorentina ha chiesto informazioni al Braga per Vitinha, attaccante classe 2000 portoghese

03 gennaio 2022 21:42

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