Notizie Vitinha Fiorentina

Emergenza Genoa, si allungano i tempi di recupero per Vitinha. Salterà anche la Fiorentina
23 ottobre 2024 17:42
Trevisani: "Vitinha l'erede di Gud? se al Genoa l'hanno solo pensato hanno sbagliato lavoro"
13 ottobre 2024 00:17
Il Genoa si cautela in attacco, riscatta Vitinha a 16 milioni: indizio sul futuro di Retegui?
16 giugno 2024 15:17
Di Marzio: "Genoa ha chiuso per Vitinha del Marsiglia". Il portoghese è il sostituto di Gudmundsson?
29 gennaio 2024 18:33
TMW, Fiorentina ha chiesto informazioni al Braga per Vitinha, attaccante classe 2000 portoghese
03 gennaio 2022 21:42
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