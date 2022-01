TMW, Fiorentina ha chiesto informazioni al Braga per Vitinha, attaccante classe 2000 portoghese

Come riporta TMW, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per Vítor Manuel Carvalho Oliveira, al secolo Vitinha, classe 2000 attaccante dello Sporting Braga. Potrebbe essere il vice Dusan Vlahovic, la società viola sta cercando un sostituto del serbo che in questo girone di andata, complice il flop Kokorin, è stato l’unico attaccante a disposizione di Italiano.

