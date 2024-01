Di Marzio: “Genoa ha chiuso per Vitinha del Marsiglia”. Il portoghese è il sostituto di Gudmundsson?

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Genoa ha chiuso in questi minuti la trattativa per l’attaccante portoghese Vitinha del Marsiglia. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Un’operazione che potrebbe essere collegata alle voci che vogliono Albert Gudmundsson lontano dalla Liguria ed in particolare vicino alla Fiorentina che sarebbe interessata a portare in Viola l’attaccante islandese.

GUDMUNDSSON IL SOGNO DELLA FIORENTINA. LUI VEDE VIOLA MA IL GENOA FA MURO